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59 минут назад

Глава Банка Англии: несколько часов отделяло Британию от финансового Армагеддона

RT на русскомиещё 5

Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых бывшим премьер-министром Соединённого Королевства Лиз Трасс.

Банк Англии: Британии оставались часы до финансового Армагеддона
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

Об этом в эфире Channel 4 сообщил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

«Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа... Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что под руководством Бейли банк начал активно скупать государственные облигации, потратив на эти цели £19,3 млрд ($21,5 млрд).

«В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах», — ответил Бейли на вопрос о рисках масштабного обвала рынка.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Экономика,Лиз Трасс,Риши Сунак,Эндрю Бейли,
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