Банк Англии: Британии оставались часы до финансового Армагеддона

«Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа... Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — цитирует его ТАСС.