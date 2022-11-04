Российский посол Антонов: Запад может ввести потолок цен на любые товары из РФ

Никто не может дать гарантию того, что Запад не введет потолок цен не только на поставки российской нефти, но и на газ, металлы и другие товары. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов. В то же время он сообщил о непреклонной позиции Москвы: Россия не будет поставлять товары в ущерб себе.

Фото: ТАСС ТАСС

Если идея западных стран о введении потолка цен на морские перевозки российской нефти из России приведет к ожидаемым результатам, то подобные меры могут применить и против других товаров – газа и металлов, а ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. Такое предупреждение в интервью американскому изданию National Interest сделал посол России в США Анатолий Антонов.

Видео дня

«Рецепт «сохранения лица», разработанный министерством финансов США, так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта», – утверждает он.

Антонов сравнил «готовность России продавать «черное золото» в убыток» с нитью Ариадны, то есть со спасительным выходом из сложной ситуации. Но это «не что иное, как миф с самого начала».

«Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет», – заявил российской посол в Вашингтоне и подчеркнул, что Россия перестанет поставлять топливо тем странам, которые примкнут к идее о потолке цен.

Антонов не согласен с термином Белого дома «подорожание Путина». Он утверждает, что цены на топливо выросли из-за «квази-крестового похода» США на углеводородную энергетику.

Санкции, по мнению посла России, увеличивают инфляцию, негативно сказываются на экономическом росте стран, а также провоцируют сбои в цепочках потребления.

Антонов заявил, что не только Россия удивлена «потолком цен», который намерены ввести страны ЕС и США, — страны ОПЕК+ также высказывают недоумение по этому поводу, хотя многие из членов организации – союзники Соединенных Штатов.