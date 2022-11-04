Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Посольство России в Пхеньяне сообщило об интересе в закупках одежды и обуви в КНДР

Газета.Ru

Посольство России в Пхеньяне сообщило об интересе в закупках одежды и обуви в КНДР, сообщает РИА Новости.

Россию заинтересовали закупки одежды и обуви в КНДР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — указано в сообщении.

В российском дипломатическом представительстве уточнили, что речь идет не о начале сотрудничества с КНДР, а о его полноценном восстановлении — так как в 80-90-е годы предприятия Северной Кореи уже работали на российском сырье, производя предметы одежды и другие товары народного потребления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о «поставках» России оружия из КНДР.

Экономика,Дмитрий Песков,МИД России,Совбез ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители