Россию заинтересовали закупки одежды и обуви в КНДР

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров», — указано в сообщении.