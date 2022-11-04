В Анкаре прокомментировали предложение Путина по газу

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки", - подчеркнул Калын.