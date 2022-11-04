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1 час назад

В Анкаре заявили, что "Турецкий поток" может быть усилен дополнительным трубопроводом

ТАСС

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства еще одного трубопровода для усиления "Турецкого потока" в рамках создания в республике газового хаба.

В Анкаре прокомментировали предложение Путина по газу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Делая это предложение [по строительству газового хаба в Турции], [президент России Владимир] Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого", - приводит в пятницу слова представителя президента Тайипа Эрдогана телеканал Хабертюрк.

Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки", - подчеркнул Калын.

Экономика,Ибрагим Калын,Владимир Путин,
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