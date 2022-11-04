Названа сумма, которую ЕС потратил на заполнение газовых хранилищ

Страны Европейского союза потратили почти $105 млрд на заполнение cвоих газовых хранилищ из-за отказа от голубого топлива из России, передает Bloomberg.

«Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов», — приводит агентство данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса.

Автор статьи Лайонел Лоран указал, что стремление Евросоюза заполнить резервуары в преддверии зимы потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. При этом, по его словам, затраты государств ЕС на заполнение хранилищ будут только увеличиваться.

Как заявил руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд, нынешние затраты европейских стран «примерно вдвое превысили общий объем финансовой помощи Украине со стороны США».

«Это огромные цифры», — цитирует эксперта Bloomberg.