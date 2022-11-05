В ЕС решили передать Украине замороженные активы ЦБ РФ

«Это займет достаточно большое время, и я полагаю, это будет иметь самые суровейшие и тяжелейшие последствия для Евросоюза с точки зрения перспектив Евросоюза в отношениях с другими странами, включая Китайскую Народную Республику, возможно Индию и страны Ближнего Востока, которые будут учитывать данный аспект при размещении своих активов на территории Евросоюза. И реализация подобного механизма будет зависеть от нахождения конкретных функционеров на должностях в Европейском союзе и тех лиц, которые возглавляют государства — члены ЕС, потому как введение данного инструмента в Евросоюзе, я полагаю, будет требовать единогласного решения, а не решения большинством голосов, потому что это касается защиты именно прав собственности, и данный инструмент для его появления не будет исключать, что это может быть применено даже в отношении активов государства — члена ЕС, потому что это общий инструмент, который фактически будет позволять национализировать или изымать государственный актив любого государства, то есть не только третьей страны, в случае несогласия с общей политикой. Это настолько далекоидущие последствия и настолько неизвестный шаг, который может привести к серьезнейшим обсуждениям не только на уровне Евросоюза, но и в принципе мирового сообщества, потому что даже в Соединенных Штатах данный инструмент сейчас очень сильно обсуждается и, насколько мне известно, не является безусловным к реализации».

— Золотовалютные резервы, откуда они берутся: мы экспортировали на некоторую сумму товары и услуги, импортировали на меньшую сумму, и разница, какая-то ее часть, осела в этих золотовалютных резервах. То есть по большому счету это некие отложенные обязательства поставить нам товары и услуги на эти суммы. Конфискуя эти резервы, европейские страны говорят, что они просто нам прощают свой долг, что выглядит, мягко говоря, совершенно дико. И второй момент, это не какие-то ресурсы, которые можно непосредственно направить, это не оружие, не нефть, это просто финансовый актив. Поэтому если взять эти деньги, сказать, что, Украина, теперь это ваши деньги, то по большому счету это все равно что напечатать деньги и дать Украине. То есть по большому счету с точки зрения экономики это один и тот же по факту окажет эффект. Дальше Украина тогда должна будет в Европе на эти евро купить каких-то товаров и услуг, по большому счету это фактически эмиссия. То есть это не означает, что Европа, отказавшись от своих обязательств перед Россией, передаст эти обязательства Украине. Придется им их исполнять ускоренно, на что, собственно говоря, они явно не рассчитывали. То есть с точки зрения экономики это выглядит очень странно.