Эксперты оценили перспективы санкций против России

Санкции Запада не привели к ожидаемому эффекту, экономика России выстояла, заявили аналитики центра Bruegel Мария Демерцис и экономисты IIF Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования.

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Исследователи подчеркнули, что несмотря на жесткие ограничительные меры, у России есть средства на продолжение спецоперации. Кроме того, существенно вырос профицит платежного баланса. Предположительно, он достигнет $240 млрд, что вдвое выше, чем в 2021 году.

По мнению аналитиков, российская защитная стратегия (Fortress Russia) заключается в консервативной политике макроэкономической и финансовой стабильности. В итоге, даже заморозка золотовалютных резервов не привела к финансовому кризису.

Вместе с тем, полагают эксперты, эффект от санкций будет постепенно нарастать, в дальнейшем он все же скажется на экономике РФ. Кроме того, западные страны могут ввести новые рестрикции против Москвы.