Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

По итогам десяти месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 33% и достиг 153, 938 миллиарда долларов. Результат побил прошлый рекорд. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, за указанный период Китай ввез в Россию ряд товаров, чья общая стоимость оценивается в 59,596 миллиарда долларов. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го года. Поставки из России в Китай при этом увеличились на 49,9% и составили 94,342 миллиарда долларов.

В октябре оборот товаров между двумя странами составил 17,637 миллиарда долларов, Китай ввез в Россию товаров на 7,4 миллиарда, Россия в Китай — на 10,23 миллиарда.

Агентство отмечает, что по итогам прошлого года товарооборот между КНР и РФ вырос на 35,8%, что дало результат в 146,887 миллиарда долларов.

Президенты Китая и России ранее велели удвоить товарооборот между государствами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. В 2018 году отметка в 100 миллиардов была успешно пройдена.