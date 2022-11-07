Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

Елена Прошина

По итогам десяти месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 33% и достиг 153, 938 миллиарда долларов. Результат побил прошлый рекорд. Такие данные приводит главное таможенное управление КНР, передает РИА Новости.

Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, за указанный период Китай ввез в Россию ряд товаров, чья общая стоимость оценивается в 59,596 миллиарда долларов. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го года. Поставки из России в Китай при этом увеличились на 49,9% и составили 94,342 миллиарда долларов.

В октябре оборот товаров между двумя странами составил 17,637 миллиарда долларов, Китай ввез в Россию товаров на 7,4 миллиарда, Россия в Китай — на 10,23 миллиарда.

Агентство отмечает, что по итогам прошлого года товарооборот между КНР и РФ вырос на 35,8%, что дало результат в 146,887 миллиарда долларов.

Президенты Китая и России ранее велели удвоить товарооборот между государствами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. В 2018 году отметка в 100 миллиардов была успешно пройдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина заявил, что глава КНР поставил новую цель — 250 миллиардов долларов в год.

Экономика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители