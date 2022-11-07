Странам Балтии предрекли перебои в поставках газа

Балтийские государства могут себя обеспечить газом на предстоящую зиму, однако есть риски перебоев в поставках в пиковые периоды, которые могут создать проблемы. Об этом радио Sputnik заявил член правления шведского банка SEB Вилюс Юзикис.

«Приостановка работы крупнейшего в Литве потребителя газа завода Achema существенно сократит спрос на топливо. Однако Инчукалнское газохранилище в Латвии заполнено только наполовину», — отметил Юзикис.

По его словам, Клайпедский терминал вполне мог бы удовлетворить потребности стран Балтии. Однако для этого необходимо задействовать все возможные мощности и инфраструктуру прибалтийских стран и Финляндии. При этом со стороны Финляндии тоже сохраняются определенные риски, если государственный оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid страны так и не начнет работать.

6 ноября газета Le Figaro со ссылкой на сообщение европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона писала, что Европейские страны договорились совместно закупать газ в целях сдерживания цен на него и планируют отрегулировать эту систему до конца ноября 2022 года.