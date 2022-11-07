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3 часа назад

В Британии назвали бесполезным эмбарго на российские энергоресурсы

Газета.Ruиещё 1

Энергетичесому кризису в Европе не видно конца, а ослабление Российской Федерации за счет ценовых ограничений или эмбарго практически невозможно. Об этом пишет Economist.

The Economist: никакое эмбарго не истощит казну России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакое эмбарго не истощит российскую казну», — говорится в статье.

По мнению обозревателей газеты, можно выделить три сценария развития кризиса, каждый из которых неблагоприятным образом скажется на экономике Европе, в то время как Россия всегда сможет найти выход из положения.

Так, по первому сценарию Европа может ввести эмбарго на нефть РФ и запретить страховать суда с российскими энергоносителями. Это приведет к тому, что европейские страны лишатся 84 млрд кубометров газа, что составляет 17% от годовой нормы потребления.

Во втором случае Россия может перекрыть трубопровод через Украину. В таком случае Европа потеряет ежегодные поставки в размере 10 млрд кубометров газа.

Если же поставки сжиженного природного газа вовсе прекратятся, Европе придется принять ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. При таком сценарии Россия может обратиться к ОПЕК с просьбой сокращать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.

Последний план предполагает, что Россия закроет «Турецкий поток» и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии. В итоге Европа не сможет ежегодно получать 70 млрд кубометров. В таком случае Евросоюз потеряет $250 млрд в 2023 году и $200 млрд в 2024-м.

Ранее газета Financial Times писала, что Россия обеспечивает безопасность полетов гражданских самолетов вопреки санкциям Запада.

Экономика,Цена на нефть,Экономика России,ОПЕК,ЕС,
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