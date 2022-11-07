Власти США тайно просили банки вести дела с Россией

Вашингтон тайно попросил банки США поддерживать связи с российскими компаниями, несмотря на официальную позицию Белого дома по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона.

Источник утверждает, что представитель демократической партии США Брэд Шерман настаивал на том, чтобы Даймон прекратил любое сотрудничество с компаниями их России, в том числе с «Газпромом». Однако банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., с помощью лазеек в санкциях продолжали вести бизнес в России. На это Даймон заявил Шерману, что «мы следуем указаниям американского правительства и делаем так, как они попросили».