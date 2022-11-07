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1 час назад

Власти США тайно просили банки вести дела с Россией

Елена Прошина

Вашингтон тайно попросил банки США поддерживать связи с российскими компаниями, несмотря на официальную позицию Белого дома по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона.

Власти США тайно просили банки вести дела с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник утверждает, что представитель демократической партии США Брэд Шерман настаивал на том, чтобы Даймон прекратил любое сотрудничество с компаниями их России, в том числе с «Газпромом». Однако банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., с помощью лазеек в санкциях продолжали вести бизнес в России. На это Даймон заявил Шерману, что «мы следуем указаниям американского правительства и делаем так, как они попросили».

Автор статьи утверждает, что министерство финансов США тайно призывали крупные банки страны продолжать сотрудничество с некоторыми российскими компаниями, чтобы смягчить последствия санкций. При этом некоторые члены конгресса постоянно выступают за ужесточение антироссийских санкций, а администрация президента пытается избежать «глобальной экономической катастрофы».

Ранее США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали десятки физических и юридических лиц.

Экономика,Брэд Шерман,Казначейство США,Газпром,
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