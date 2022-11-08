Турция запретила пролеты для ряда самолетов из России

Власти Турции ограничили пролеты через воздушное пространство страны для ряда самолетов из России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и на информаторов в двух российских перевозчиках.

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Запрет на пролеты

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Подгорная сообщила, что Турция запретила летать через свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией — зарегистрированным в двух юрисдикциях. Мера вступила в силу 1 ноября.

Из-за требования облетать страну длительность некоторых рейсов увеличилась. Например, время полета в Египет увеличилось на 20–30 минут. При этом на цену туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло».

Анна Подгорная, гендиректора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind

Все рейсы [в Египет] выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме

Skyscanner утверждает, что сейчас среднее время полета из России в Египет достигает 5 часов 5 минут. Рейсы в этом направлении уже выполняют или планируют открыть такие компании, как «Аэрофлот», «Россия», Pegas Fly, Red Wings и iFly.

В конце мая Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» на американских самолетах Boeing. Уточняется, что речь идет о пяти самолетах с двойной регистрацией, которые не соответствуют требованиям ICAO. Ранее источники РБК сообщили, что Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских перевозчиков.

Реакция России

Представитель Министерства транспорта России, чье имя не называется, сообщил, что ведомство проведет переговоры с Турцией по вопросу полетов в ближайшем будущем. Обвинения Москвы в двойной регистрации самолетов он назвал дискриминацией, которая нарушает ценности Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленные в статье 44 Чикагской конвенции.

Чтобы положения конвенции не нарушались, Бермудам следует исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в России. Источник в Минтрансе подчеркнул, что российские компании многократно направляли соответствующие запросы властям острова.

представитель Минтранса

Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции

Представитель ведомства добавил, что затягивание дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром свидетельствует о «грубом нарушении» Чикагской конвенции.

Перерегистрация самолетов

В марте на фоне санкций Запада, введенных против российской авиаотрасли, президент страны Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. Изменения позволяли перевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов, эксплуатировать самолеты на внутренних линиях и «повысить устойчивость транспортного комплекса».

Минтранс сообщал, что в России общее число воздушных судов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах, достигает 739 единиц. При этом всего в стране используется 1367 воздушных судов.

Ответные меры

Уже 11 апреля Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Ограничения коснулись таких перевозчиков, как «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair.

Адина Валеан, комиссар Евросоюза по вопросам транспорта

Хочу подчеркнуть, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан объяснила, что Евросоюз увидел в действиях России нарушение стандартов международной безопасности. Москва разрешила своим перевозчикам «использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата».