Западная Европа осуществляет «энергетическое самоубийство», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

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Как заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, она уже променяла свою свободу в сфере энергетики на зависимость от Соединенных Штатов.

Дипломат напомнил об «абсолютно безучастной» реакции столиц европейских стран после диверсии на газопроводах «Северный поток», отметив, что «Западная Европа решила совершить энергетическое самоубийство, и это молчание стало его последним актом».

Грушко отметил, что когда [бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое сообщение «It's done», на самом деле она имела в виду, что «дело сделано» не с «Северным потоком», а покончено с энергетической самостоятельностью Европы.

«Если говорить серьезно, мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США», - подчеркнул дипломат.