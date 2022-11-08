Западная Европа осуществляет «энергетическое самоубийство», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».
Как заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, она уже променяла свою свободу в сфере энергетики на зависимость от Соединенных Штатов.
Дипломат напомнил об «абсолютно безучастной» реакции столиц европейских стран после диверсии на газопроводах «Северный поток», отметив, что «Западная Европа решила совершить энергетическое самоубийство, и это молчание стало его последним актом».
Грушко отметил, что когда [бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое сообщение «It's done», на самом деле она имела в виду, что «дело сделано» не с «Северным потоком», а покончено с энергетической самостоятельностью Европы.
«Если говорить серьезно, мы видим, что Западная Европа променяла свою энергетическую свободу на энергетическую зависимость от США», - подчеркнул дипломат.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что имеются косвенные подтверждения связи сообщения Трасс с текстом «It's done» («все сделано»), когда она занимала пост премьера Британии, направленного главе внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкену сразу после того, как были взорваны газопроводы «Северный поток».