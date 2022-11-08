ЦБ призвал не преуменьшать влияние санкций на экономику России

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны и мира. Такое заявление председатель ЦБ сделала во время выступления в Госдуме, трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

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«Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что Россия не сможет повлиять на последствия некоторых ограничений — в частности, на состояние глобальной экономики и, соответственно, на спрос на товары российского экспорта. Из-за санкций страна вынуждена строить новые внешнеэкономические связи, так как география российского импорта и экспорта меняется — однако западное давление усиливается и задевает партнеров в других странах, подчеркнула глава ЦБ.