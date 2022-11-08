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21 минуту назад

Набиуллина заявила о рисках развития глобального общемирового кризиса

Алиса Селезнёва

Баланс рисков для мировой экономики сместился к более «жесткому варианту» развития событий и необходимо сделать все возможное для ускоренной перестройки экономики России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Набиуллина напомнила о необходимости перестройки экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», - отметила глава Банка России в ходе своего выступления в Госдуме.

По словам Эльвиры Набиуллиной, в нынешней экономической ситуации необходимо «создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики».

При этом Банк России в настоящее время пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений, несмотря на постепенное смягчение мер контроля за движением капитала, введенных после заморозки валютной части российских резервов, подчеркнула она.

«По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим», - сказала Набиуллина.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,ЕС,
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