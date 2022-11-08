Набиуллина напомнила о необходимости перестройки экономики

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», - отметила глава Банка России в ходе своего выступления в Госдуме.