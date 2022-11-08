Приднестровье попросило Москву защитить свой газ от Молдавии

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) попросила помощи от России для защиты своего газа от Молдавии. Министерство иностранных дел ПМР обвиняет Молдавию в отборе российского газа.

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«Мы обратились к Москве для решения проблемы отбора газа Молдавией», — цитирует главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева РИА Новости.

Он добавил, что для решения проблемы требуется участие России, так как простое увеличение поставок российского газа не изменит ситуацию.

«В таком случае Молдавия все равно его заберет», — заключил Игнатьев.