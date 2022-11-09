Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
39 минут назад

"Ъ": экспорт стали из России начал приносить убытки почти всем металлургическим компаниям

Газета.Ru

Экспорт стали и железной руды из России для большинства отечественных металлургических предприятий стал убыточным. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков BCS Global Markets (BCS GM).

Экспорт стали из России начал приносить убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как рентабельность на внутреннем рынке находится в плюсе и превышает 30%. При этом лишь НЛМК Владимира Лисина показывает положительную динамику по поставкам за счет их экспорта стальных полуфабрикатов на рынок Европы. Кроме того, на рентабельность влияет крепкий рубль и рост транспортных издержек.

По данным аналитиков, чтобы сегмент экспорта стали в Китай был безубыточным, курс рубля должен быть на уровне 85 рублей за доллар, а в поставках железной руды – 72 рубля за доллар. При этом крупные металлургические компании России перестали публиковать промежуточную отчетность по финансам, что затрудняет оценку состояния бизнеса.

Аналитики посчитали, что черная металлургия будет на низком уровне рентабельности по всему миру не только в 2022 году, но и в первом полугодии 2023 года. На всю отрасль серьезно влияют цены на коксующийся уголь, который стали активно поставлять большинству электростанций на фоне энергокризиса. Однако дорогая логистика, потеря европейских рынков и крепкий рубль могут отрицательно сказаться и на рентабельности угольных компаний в 2023 году.

В начале октября «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники, писал, что перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках.

Экономика,Компании,Владимир Лисин,ПАО "НЛМК",Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители