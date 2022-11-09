Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, курирующего туристическую отрасль в министерстве, передает РБК со ссылкой на собственные источники.
Предложение стать куратором направления в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Причины отказа Догузовой от должности не сообщаются.
Временным куратором направления стал действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики.
Догузова возглавляла Ростуризм с 2019 года. Под ее руководством, в частности, была введена программа туристического кешбэка, позволяющего вернуть часть средств за покупку путешествий по России.
20 октября президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. Уточнялось, что решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности.