Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, курирующего туристическую отрасль в министерстве, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

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Предложение стать куратором направления в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Причины отказа Догузовой от должности не сообщаются.

Временным куратором направления стал действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики.

Догузова возглавляла Ростуризм с 2019 года. Под ее руководством, в частности, была введена программа туристического кешбэка, позволяющего вернуть часть средств за покупку путешествий по России.