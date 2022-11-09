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3 часа назад

Введение акциза на сладкие напитки перенесли на июль 2023 года

Москва24иещё 9

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, регулирующие перенос срока введения акциза на сладкие напитки на июль 2023 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Введение акциза на сладкие напитки отложили на полгода
Фото: UnsplashUnsplash

Изменения в законодательство также выводят из-под действия акциза ряд сладких напитков. К таковым относятся алкоголь крепостью более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, соки, нектары и морсы и некоторые другие.

Кроме того, собирать акциз не будут со сладких напитков в потребительской упаковке. Аналогичная мера распространится на напитки, изготовленные и упакованные в сфере общественного питания.

Изначально предполагалось, что акциз в размере 7 рублей будет налагаться на 1 литр напитка с содержанием сахара выше 5 граммов на 100 миллилитров. Подслащающими веществами закон называет сахар (причем уточняется, что речь идет о глюкозе, фруктозе, сахарозе, декстрозе, мальтозе и лактозе), сахарный сироп и мед.

Ранее Минсельхоз России предупредил о возможном повышении цен на безалкогольные напитки из-за установления акциза на эту категорию напитков. В ведомстве отметили, что вероятно и сокращение объемов производства и потребления в данной товарной отрасли.

Минсельхоз России,Госдума,
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