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1 час назад

СМИ: Индия не спешит переходить на расчеты в нацвалютах с Россией, опасаясь санкций США

ТАССиещё 1

Механизм расчета между Индией и Россией в национальных валютах пока не набрал обороты в том числе из-за опасений санкций со стороны США и по причине дисбаланса в торговле в пользу импорта из РФ. Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times со ссылкой на официальных лиц.

Индия затягивает переход на расчеты в нацвалютах с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, по информации издания, "индийские нефтепереработчики продолжают платить в долларах по обычным банковским каналам за импорт российской нефти".

"Альтернативный вариант, разработанный Резервным банком Индии (RBI, Центробанк), предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты", - цитирует газета источники.

По их словам, поскольку индийский экспорт в Россию намного уступает объему импорта, у поставщиков остается без использования слишком много рупий. При этом рост импорта нефти из России увеличил дисбаланс в торговле. Кроме того, индийские кредиторы опасаются, что переход Индии к торговым расчетам с Россией в рупиях может привести к санкциям США.

По сообщениям местных СМИ, в сентябре индийский государственный UCO Bank получил разрешение на открытие спецсчета в рупиях "востро" для российского Газпромбанка. В октябре Сбербанк и Банк ВТБ открыли такие же счета в своих филиалах в Нью-Дели.

В июле RBI обратился к национальным финансовым организациям с просьбой ввести дополнительные механизмы для экспортно-импортных операций в индийских рупиях ввиду растущего интереса мирового торгового сообщества к валюте страны, а также в целях сокращения зависимости от американского доллара и укрепления национальной валюты.

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