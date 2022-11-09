Италия в несколько раз сократила импорт газа из России

Италия сократила импорт газа из России более чем в четыре раза — сейчас объем составляет 7 миллиардов кубометров в год, пишет РИА Новости со ссылкой на главу итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци. По итогам 2021 года Россия поставила в страну около 30 миллиардов кубометров топлива.

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«Россия в этом году еще поставляет [в Европу] 7-9 процентов [газа], но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150-180 миллиардов кубометров газ в год, то сейчас на Север Европы поставок нет, а нам она дает 7 миллиардов в год», — рассказал гендиректор Eni.

Дескальци добавил, что Россия поставляет в направлении Австрии и Италии 30 миллионов кубометров в день, часть этих объемов затем могут поступать в Германию. Он также подчеркнул, что Италии удалось найти замену половине российского газа к грядущей зиме, в следующем году доля газа от других поставщиков составит уже 80 процентов, а зимой 2024-2025 годов страна полностью откажется от топлива из РФ.