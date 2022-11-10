Bloomberg: Европа столкнется с нехваткой дизельного топлива

После прохождения большей части зимнего отопительного периода европейские страны столкнутся с острой нехваткой дизельного топлива. Запасы дизеля в Евросоюзе (ЕС) к весне 2023 года достигнут минимальных значений за последние 12 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.

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«Ожидается, что запасы (дизельного топлива в ЕС — «Газета.Ru») будут расти в декабре и январе, перед резким сокращением. Запасы дизельного топлива в северо-западной Европе сократятся к началу весны до минимума за последние 12 лет», — пришли к выводу аналитики Wood Mackenzie.

В то же время ситуация с запасами дизельного топлива в регионе к концу 2022 года будет не столь негативной. По итогам декабря этот показатель может составить почти 3 млн баррелей, уточнил главный специалист компании Джеймс Берли.

«Ежедневная переработка сырой нефти в северо-западной Европе вырастет на 420 000 баррелей в этом месяце, достигнув 6,14 млн. Мы ожидаем, что рост производства будет по-прежнему поддерживаться высокой чистой прибылью, и ожидаем, что запасы газойля и дизельного топлива на конец декабря составят почти три миллиона баррелей», — заключил Берли.