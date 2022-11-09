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48 минут назад

Власти России предложили повысить тарифы на газ

Lenta.ruиещё 3

С 1 декабря текущего года цены на газ в России могут вырасти. Повысить тарифы предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) страны, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа.

ФАС предложила повысить тарифы на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно проекту властей, оптовые цены следует поднять на 8,5 процента для всех потребителей — мера коснется как промышленности, так и населения.

В пресс-службе ФАС объяснили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития России. Служба заявила ТАСС, что после увеличения в декабре тарифы не будут изменяться полтора года, до 1 июля 2024 года.

«На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии», — приводит сообщение ФАС агентство.

Ранее президент Владимир Путин поручил региональным властям выделить россиянам деньги на подключение газа. Нуждающиеся граждане должны получить в рамках социальной газификации субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования. Закон о бесплатной газификации был подписан главой государства в июне прошлого года. Первый этап должны провести в период до 2023 года, второй — до 2030-го.

Экономика,Владимир Путин,ФАС России,
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