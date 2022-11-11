Reuters: танкеры с российской нефтью рискуют застрять в море

Введение ограничений цен на российскую нефть может обернуться кризисной ситуацией, когда груженые танкеры останутся в море без страховки и желающих получить груз. Такое опасение высказали в четверг агентству Reuters страховщики и связанные с этой сферой специалисты и источники.

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Проблема может коснуться танкеров, которые на момент вступления в силу решения о введении потолка цен и разъяснения четких правил со стороны вводящих эти ограничения стран и институтов уже находятся в море и доставляют купленную ранее нефть из РФ. Точкой отсчета для возможных трудностей называют 5 декабря, когда должен вступить в силу запрет на поставки российской нефти в ЕС. Предлагаемый странами "семерки" (G7) механизм ограничения цен призван смягчить удар по рынку от полного отказа и позволить нефти торговаться, отмечает Reuters.

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Между тем, до сих пор центры принятия решений по антироссийским санкциям - США, ЕС и Великобритания - не обнародовали четких и единых правил, как вести себя перевозчикам, заказчикам и страховщикам, хотя времени остается все меньше. Представитель Еврокомиссии сказал агентству, что в ЕС понимают, что требуется гораздо больше дополнительных инструкций для бизнеса, хотя время и уходит. Но этот вопрос необходимо решать на уровне G7. Если же инструкции не поступят вовремя, то заказчики могут отказаться принять танкеры и разгрузить их, опасаясь нарушения санкций.

"В этой ситуации судно будет сброшено с рисков, прекращено оказание ему финансовых и технических услуг. Никто не станет принимать груз", - говорит глава департамента по урегулированию претензий британской страховой компании North Майк Солтхауз.

При этом танкеры будут стоять в портах или на рейде заполненными нефтью, повышая риск экологической катастрофы. Более того, по мнению Солтхауза, владельцы таких судов, которые не приносят дохода, будут закладывать понесенные убытки в свои будущие контракты на перевозку, чтобы компенсировать убытки. Если такая практика станет широкой, то это будет противоречить изначальной задумке G7 об ограничении цен.

Другой потенциальной проблемой могут стать разночтения в юридических правилах, которыми руководствуются перевозчики и страховщики. Речь идет о действующем руководстве Казначейства США и разрабатываемым нормам ЕС и Великобритании. Особенно важно, чтобы в этих правилах были четкие положения и нормы относительно танкеров, которые на момент начала действия новых правил уже были в пути с грузом российской нефти.