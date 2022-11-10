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1 час назад

Лукашенко сообщил, что в Белоруссии с 1 декабря увеличат пенсии на 5%

ТАССиещё 2

Индексация пенсий на 5% пройдет Белоруссии с 1 декабря. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом министра труда и социальной защиты Ирину Костевич.

Лукашенко объявил о повышении пенсий в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хоть немножко, но пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря на 5-6% увеличим. Хотя должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии", - приводит его слова пресс-служба главы государства.

Он отметил, что Фонд социальной защиты населения "вроде бы неплохо работает в этом году".

"С неким даже профицитом. Но что нам, накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас? Поэтому я уже подписал указ об увеличении [пенсий]", - сказал президент.

Лукашенко напомнил, что в нынешнем году пенсии уже повышали дважды - в марте и в августе.

"Ну, а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией", - сказал Лукашенко.

При этом он заметил, что пенсионеры могут возразить, ведь "кое-что подорожало и не на 10%, а на 20%".

В связи с этим он затронул вопрос повышения цен.

"Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли больше 10%", - продолжил Лукашенко.

Он отметил, что ввиду этого принято решение о регулировании цен и выработке системы ценообразования.

"В декабре или январе соберемся и посмотрим, насколько эффективно правительство и губернаторы работают в направлении сдерживания цен", - заключил Лукашенко.

По словам Костевич, очередное повышение пенсий с 1 декабря коснется более 2 млн человек. В среднем пенсия по возрасту составит 670 белорусских рублей (порядка 270 долларов).

Экономика,Ирина Костевич,Александр Лукашенко,
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