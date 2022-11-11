Названа сумма потерь мировой экономики в случае конфликта на Тайване

Мировая экономика ежегодно будет терять по 2,5 триллиона долларов в случае эскалации конфликта вокруг острова Тайвань. Сумму назвала газета Financial Times (FT).

Источники издания указывают, что Госдепартамент США заказал исследование у аналитической компании Rhodium Group для оценки возможных экономических последствий блокады острова Китаем. Аналитики пришли к выводу, что такие действия нанесут мощный удар по экономике Тайваня и создадут эффект домино для мировых рынков.

В наибольшей степени пострадают экономики стран Юго-Восточной Азии. Нестабильность возникнет в секторах производства полупроводников, автомобилей, серверов, компьютеров и мобильных телефонов. При этом компании Китая лишатся возможностей для привлечения финансирования, что нанесет серьезный ущерб экономике Китая, а также приведет к мощному шоку в мировой торговле.

Представители Госдепартамента США уже направили результаты исследования Еврокомиссии и представителям некоторых государств Европы, чтобы продемонстрировать существенные негативные последствия для экономики ЕС от эскалации. Американские власти полагают, что таким образом они смогут укрепить международные усилия по сдерживанию Китая, отмечает газета.