Кудрин оценил состояние российской экономики

Спад российской экономики может быть не столь критичным, как предсказывали ранее эксперты. Об этом рассказал в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что ожидается падение в диапазоне 2,9-3,3%.

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«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», - пояснил Кудрин.

Глава СП добавил, что «беспрецедентный санкционный режим», введенный против России, безусловно сказался на экономике. По его данным, эксперты предсказывали, что ВВП упадет более, чем на 7%.

Вместе с тем, уточнил Кудрин, в настоящее время можно предполагать, что падение составит не более 3,3%. По его оценке, это свидетельствует о том, что экономика РФ оказалась довольно гибкой.

В частности, значительная часть компаний смогла переориентироваться в части рынков сбыта, ограничительные меры этому помешать не смогли, добавил экономист.