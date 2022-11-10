Кудрин оценил состояние российской экономики

Спад российской экономики может быть не столь критичным, как предсказывали ранее эксперты. Об этом рассказал в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что ожидается падение в диапазоне 2,9-3,3%.
«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», - пояснил Кудрин.
Глава СП добавил, что «беспрецедентный санкционный режим», введенный против России, безусловно сказался на экономике. По его данным, эксперты предсказывали, что ВВП упадет более, чем на 7%.
Вместе с тем, уточнил Кудрин, в настоящее время можно предполагать, что падение составит не более 3,3%. По его оценке, это свидетельствует о том, что экономика РФ оказалась довольно гибкой.
В частности, значительная часть компаний смогла переориентироваться в части рынков сбыта, ограничительные меры этому помешать не смогли, добавил экономист.
Кудрин полагает, что после двух лет падения ВВП стране потребуется минимум два года на восстановление экономики. Он резюмировал, что, вместе с тем, у РФ есть ресурсы для покрытия дефицита бюджета.