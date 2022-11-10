США отменили рыночный статус экономики России в антидемпинговых процедурах

США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на Министерство торговли Соединенных Штатов.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством россроссийского правительства в свою экономику», — указали в ведомстве.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году. Такое решение ведомства означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО).

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.