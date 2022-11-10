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19 минут назад

США отменили рыночный статус экономики России в антидемпинговых процедурах

Lenta.ruиещё 3

США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на Министерство торговли Соединенных Штатов.

США отменили рыночный статус экономики России в антидемпинговых процедурах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством россроссийского правительства в свою экономику», — указали в ведомстве.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году. Такое решение ведомства означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО).

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.

В сентябре Министерство финансов США продлило генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Генеральная лицензия предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином страны «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

Экономика,Банк России,Казначейство США,Правительство РФ,ВТО,
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