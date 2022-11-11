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2 часа назад

В России вскоре значительно подорожает мясо

Свободная пресса

Эксперт Галина Сорокина заявила, что в 2023 году может значительно подорожать говядина из-за снижения импорта.

В России вскоре значительно подорожает мясо
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Прайм», именно говядиной Россия обеспечена менее всего — отечественный бизнес покрывает лишь 80% потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к подорожанию продукта. Кроме того, разрешение Минсельхоза ввезти в Россию говядину с нулевой пошлиной привело отказу отечественных производителей снабжать рынок страны и росту экспорта на Восток.

Больше всего отечественные производители поставляют мясо птицы (более 95 процентов) и свинину (более 90 процентов), что означает отсутствие влияния внешнего рынка на ценообразование данных товаров.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Банк России ожидает инфляцию по итогам года на уровне 13%, а падение ВВП 3,5%.

Экономика,Галина Сорокина,Банк России,
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