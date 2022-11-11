В Киеве вновь вводят экстренные отключения электроэнергии

Украинские диспетчеры в пятницу вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
"В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах, то есть мы будем не в графиках", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).
Компания YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. По данным компании, она обслуживает около 3,5 млн клиентов.
В ночь на пятницу в центральных регионах Украины, в том числе в Киеве, вновь объявляли воздушную тревогу.