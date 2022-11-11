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1 час назад

В Киеве вновь вводят экстренные отключения электроэнергии

ТАСС

Украинские диспетчеры в пятницу вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.

В Киеве вновь вводят экстренные отключения электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах, то есть мы будем не в графиках", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Компания YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. По данным компании, она обслуживает около 3,5 млн клиентов.

В ночь на пятницу в центральных регионах Украины, в том числе в Киеве, вновь объявляли воздушную тревогу.

Экономика,Сергей Коваленко,
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