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1 час назад

Герман Греф высказался о текущем курсе доллара

Lenta.ruиещё 1

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «ничего страшного» в ситуации с текущим курсом доллара не происходит. Таким образом он высказался в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагменты которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

Греф высказался о текущем курсе доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — заметил он.

Греф также подчеркнул, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар.

«Нет ни одной убыточной отрасли», — заключил глава кредитной организации.

10 ноября Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis назвал санкции драйвером для развития российских компаний. По его словам, в условиях санкционного давления предпринимателям рассчитывать не на кого, поэтому они ищут возможности самостоятельно.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,
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