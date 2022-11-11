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1 час назад

В МВФ заявили о начале переговоров с Украиной после запроса о многомиллиардной помощи

Газета.Ruиещё 2

Представители Международного валютного фонда (МВФ) с пятницы начинают обсуждения с украинскими властями по вопросам многомиллиардной помощи, контакты будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщила организация на своем сайте.

МВФ начал переговоры с Украиной по многомиллиардной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Миссия МВФ под руководством (главы миссии МВФ на Украине - прим. ТАСС) Гэвина Грея сегодня начинает обсуждение политики с украинскими властями в ответ на их просьбу о мониторинге программы с участием исполнительного совета, на основе итогов встреч, состоявшихся в прошлом месяце в австрийской Вене. Миссия будет проводить встречи в виртуальном формате", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

По данным агентства Bloomberg, дискуссии будут проводиться в связи с просьбой Украины МВФ о предоставлении Киеву новой программы помощи на несколько миллиардов.

В октябре, как сообщал Грей, представители МВФ обсудили в Вене с украинским министром финансов Сергеем Марченко и председателем Нацбанка Украины Андреем Пышным запрос Киева на расширенную программу мониторинга экономики страны. На основании прошедших консультаций, отмечал экономист, в ближайшие недели фонд продолжит работу над запросом Украины на проведение расширенной программы мониторинга экономики страны с участием Исполнительного совета МВФ. В рамках данной программы будут рассмотрены меры властей "по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год", пояснил глава миссии.

В опубликованном ранее докладе фонд прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2022 года на 35%, но от оценки более отдаленной перспективы решил воздержаться из-за "необычайно высокой степени неопределенности". Согласно подсчетам специалистов, уровень инфляции в стране по итогам текущего года составит 20,6%.

Экономика,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,
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