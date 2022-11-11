Набиуллина: будущее в настоящее время как никогда туманно

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — рассказала Набиуллина.