Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Набиуллина: будущее в настоящее время как никогда туманно

Газета.Ruиещё 4

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина: будущее в настоящее время как никогда туманно
Фото: Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В рамках мероприятия она представила председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, с которым работала около десяти лет.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — рассказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос журналистов о том, пройдено ли "дно" российской экономикой или возможен новый спад.

Греф и Набиуллина обменялись колкостями

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о глобальном кризисе. В этих условиях России необходимо ускорить структурную перестройку своей экономики на фоне санкций и возможного сценария полномасштабного экономического кризиса. Глава ЦБ отметила, что "это очень сложный и многогранный процесс", который будет длиться не один год.

Экономика,ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,Эльвира Набиуллина,Банк России,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители