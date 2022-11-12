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1 час назад

Bloomberg: противоречия Индии и Германии по поставкам газа переросли в дипломатические

Газета.Ruиещё 2

Противоречия между Германией и Индией по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) перешли в дипломатическую сферу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Противоречия Индии и Германии по газу переросли в дипломатические
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно данным агентства, индийская компания GAIL India Ltd до 2041 года должна получать по 2,5 млн тонн СПГ в год от бывшего подразделения компании «Газпром». Сейчас компания получила название SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) и находится под управлением правительства Германии.

Сообщается, что с мая этого года компания отменила поставку 17 партий газа, так как больше не получает газ с Ямала.

«Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией <...> Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках», — пишет автор публикации.

Ранее сообщалось, Европа скупает газ на мировом рынке, создавая дефицит в бедных странах.

Экономика,Газпром,
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