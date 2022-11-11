Германия и Индия поссорились из-за газа

Коммерческая ссора произошла между Индией и Германией из-за сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) со стороны немецкой государственной компании Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома»), пишет Bloomberg.

SEFE практически остановила отгрузки топлива индийской GAIL, отменив 17 поставок с мая. В результате компании приходится тратить рекордные суммы для поиска альтернативных источников, отмечает издание.

Бывшая «дочка» «Газпрома», которая перешла под контроль немецкого правительства, в сентябре заявила, что не может выполнить долгосрочный контракт на поставку СПГ индийской GAIL. Та была вынуждена снизить производство на своем нефтехимическом заводе из-за дефицита топлива.

Компании ведут досудебные переговоры на уровне дипломатов. Индия потребовала от Германии найти новых экспортеров для полного выполнения своих обязательств перед GAIL. Согласно им, индийская компания должна получать 2,5 миллиона тонн СПГ в год до 2041 года.

В июне SEFE получила кредит в размере 10 миллиардов евро. Управляющий директор компании Эгберт Лэге сказал, что заем обеспечил компании необходимую ликвидность и помог ей оплатить более дорогой газ, который она закупает.