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23 минуты назад

Стало известно, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями

Елена Прошина

Евросоюз не торопится вводить новые санкции против России из-за нехватки инструментов давления и усталости от ограничений. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на источник в ЕС.

Стало известно, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Уже есть некая усталость от санкций среди стран-членов ЕС, а кроме того, не так много осталось того, против чего можно вводить санкции, когда речь идет о санкциях против России, поскольку большинство инструментов в этой сфере были использованы», – сообщает издание.

Также, согласно высокопоставленному источник в ЕС, новые антироссийские санкции могут утвердить до конца года. Однако на следующем заседании глав МИД стран ЕС обсуждать этот вопрос не планируют. Впрочем, источник подчеркнул, что страны альянса «так или иначе» одобрят новый пакет мер в ближайшем будущем.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, в каком случае Сербия введет санкции против России.

Экономика,Александр Вучич,ЕС,
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