Лондон принял решение по поставкам металла из России

Лондонская биржа металлов (LME) не планирует ограничивать торговлю и хранение российского металла. Об этом сообщается на сайте биржы.

«Лондонская биржа металлов не предлагает ни запрещать выдачу гарантий на новый российский металл, ни устанавливать ограничения на количество запасов, размещенных на складах», — приводит заявление биржи Reuters.

LME провела опрос среди участников рынка. Представители биржи отметили, что будут регулярно отчитываться о количестве российского металла на складах. РФ — крупнейший производитель никеля и алюминия.