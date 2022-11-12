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2 часа назад

Лондон решил не запрещать поставки металла из России

Ura.Ruиещё 5

Лондонская биржа металлов (LME) не планирует ограничивать торговлю и хранение российского металла. Об этом сообщается на сайте биржы.

Лондон принял решение по поставкам металла из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Лондонская биржа металлов не предлагает ни запрещать выдачу гарантий на новый российский металл, ни устанавливать ограничения на количество запасов, размещенных на складах», — приводит заявление биржи Reuters.

LME провела опрос среди участников рынка. Представители биржи отметили, что будут регулярно отчитываться о количестве российского металла на складах. РФ — крупнейший производитель никеля и алюминия.

Ранее Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и Челябинского цинкового завода, одной из дочерних компаний УГМК. Ограничения ввели после того, как основатель и президент УГМК Искандера Махмудова попал в санкционный список Великобритании.

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