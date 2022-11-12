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25 минут назад

Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли

Lenta.ruиещё 1

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли в условиях внешнего давления. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Новак провел совещание по поддержке нефтяной отрасли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кабмине напомнили, что страны Евросоюза в рамках восьмого пакета санкций согласовали установление потолка цен на нефть. Он вступит в силу с 5 декабря, но до сих пор не ясно, как будут работать ограничения.

Совместно с Минэнерго и ЦДУ ТЭК, Координационным центром Правительством проведена работа по созданию информационных ресурсов. Помимо этого был разработан бизнес-процесс, который описывает мониторинг нефтяной, газовой, угольной отраслей и рынка нефтепродуктов.

«Координационный центр представил основные показатели в нефтяной отрасли, в том числе информацию о доходах бюджета от поставок нефти», — говорится в сообщении.

11 ноября сообщалось, что суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море из-за неопределенности с введением потолка цен. Страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до даты введения потолка цен.

Экономика,Александр Новак,Правительство РФ,ЕС,
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