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1 час назад

В Греции заявили, что в ЕС не могут договориться по введению механизма цен на газ

Газета.Ruиещё 2

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) могут не прийти к соглашению на встрече в конце ноября по поводу введения механизма, который снизит цены на газ в регионе. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, передает ТАСС.

В Греции заявили, что в ЕС не могут договориться по введению механизма цен на газ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Европа, к сожалению, показывает отсутствие смелости в том, чтобы приступить к реализации решительных мер по снижению цены на природный газ на континенте. Поэтому я не уверен, что у нас в конечном итоге будет этот механизм», — отметил Скрекас.

По его словам, в вопросе общего рынка газа Греция всегда поддерживала подобное предложение. То есть такие закупки являются механизмом, который корректирует цены в раках ежедневных сделок. При этом все эти меры должны сочетаться как с ограничением цен на газ, так и с динамическим коридором.

Он добавил, что многие государства не смогут долго выделять средства для снижения цен на газ для домохозяйств и предприятий, так как это, в итоге, создало бы дисбаланс между странами-членами ЕС.

Экономика,ЕС,
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