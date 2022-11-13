В Греции заявили, что в ЕС не могут договориться по введению механизма цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) могут не прийти к соглашению на встрече в конце ноября по поводу введения механизма, который снизит цены на газ в регионе. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, передает ТАСС.

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«Европа, к сожалению, показывает отсутствие смелости в том, чтобы приступить к реализации решительных мер по снижению цены на природный газ на континенте. Поэтому я не уверен, что у нас в конечном итоге будет этот механизм», — отметил Скрекас.

По его словам, в вопросе общего рынка газа Греция всегда поддерживала подобное предложение. То есть такие закупки являются механизмом, который корректирует цены в раках ежедневных сделок. При этом все эти меры должны сочетаться как с ограничением цен на газ, так и с динамическим коридором.