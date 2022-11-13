Санкции Запада против России подарили Москве важнейшего союзника

Экономические санкции стран Запада против России из-за спецоперации на Украине подарили Москве важнейшего союзника в лице Китая. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

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По данным DWN, экспорт Китая в Россию за летний период вырос на 23 процента. Благодаря этому Пекин обогнал европейских партнеров по данному показателю.

«В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов», — добавили в материале.

Помимо этого утверждается, что у Москвы и Пекина нашелся потенциал для наращивая объемов торговли в железнодорожных перевозках. Это, по мнению обозревателей, позволит ускорить темп поставок.