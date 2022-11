Санкции Запада против России подарили Москве важнейшего союзника

По данным института Kiel Institute for the World Economy, Китай оказался главным торговым партнером России после значительного спада торговли c Евросоюзом. Однако экспорт из Китая не смог полностью заместить европейские поставки. Всего за этот период российский импорт упал на 24 процента в годовом выражении, в результате дефицит импорта стал равен 4,5 миллиарда долларов в месяц, подсчитали в Kiel.