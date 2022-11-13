В Европе появились разногласия из-за России

Страны Европы столкнулись с разногласиями по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с Росатомом. Об этом сообщает Hill.
«Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕСЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», — отмечается в статье.
Также указывается, что Росатом поставляет ядерное топливо на атомные станции в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. При этом, по словам автора материала, любое решение Евросоюза о прекращении поставок топлива на эти станции немедленно нанесет экономический ущерб этим государствам.
Ранее сообщалось, что импорт российских товаров в США снизились до минимума по сравнению с 2004 годом. Американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — 58 миллиона долларов, импорт из России в США — до 661 миллиона долларов. В частности, поставки ядерного топлива из России сократились с 114 миллиона долларов в мае до менее 3 миллионов долларов в июне.