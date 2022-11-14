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27 минут назад

Simetra: в городах России за год сократили 200 маршрутов общественного транспорта

Газета.Ru

За последний год число маршрутов наземного общественного транспорта в 84 крупнейших российских городах сократилось на 200 единиц. Под сокращение попали 190 автобусных линий и десять троллейбусных, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Simetra.

В городах РФ сократили 200 маршрутов общественного транспорта
Фото: ТАССТАСС

«Общее число маршрутов сократилось почти на 4%», — заявил представитель руководителя группы общественного транспорта Simetra Юрия Сурнина.

По данным компании, за последний год число автобусов, заявляемых для работы в 84 крупнейших городах страны, сократилось на 7% — с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц. В то же время суммарный парк троллейбусов и трамваев снизился на 3% — с 11,9 тыс. до 11,6 тыс.

На общее снижение количества маршрутов и единиц техники повлиял ряд факторов. Среди главных — действие международных санкций против России со стороны западных стран, указал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

«Разрыв сложившихся логистических цепочек, перебои с поставками комплектующих, рост цен и другие факторы затрудняли работу производителей подвижного состава и операторов перевозок», — пояснил он.

Одной из основных проблем стало нежелание ряда зарубежных поставщиков комплектующих работать с российскими предприятиями и компаниями. В результате некоторые крупные заводы страны, включая Тихвинский вагоностроительный, были вынуждены уходить в простой.

«Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа — из-за дефицита подшипников, производимых в США», — уточняется в статье.

При этом санкции привели к кризису не только в отрасли общественного транспорта. 31 мая аналитики агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) допустили снижение продаж новых легковых автомобилей в России на 73,92% по итогам 2022 года. На спад повлияет запрет западных стран на поставки электронных компонентов и запчастей для выпуска машин.

Экономика,Николай Цехомский,
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