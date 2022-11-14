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55 минут назад

Песков оценил состояние зерновой сделки

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, есть ли прогресс в зерновой сделке.

Песков оценил состояние зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

Песков отметил, что на прошлой неделе прошли «конструктивные переговоры с ооновцами».

«У нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что без России зерновая сделка «вряд ли реализуема».

29 октября российское Минобороны сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после совершения Украиной «теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора». 2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН.

12 ноября в ООН заявили, что обсуждение продления зерновой сделки с Россией прошло конструктивно.

Экономика,Дмитрий Песков,Минобороны России,ООН,
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