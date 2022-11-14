Песков оценил состояние зерновой сделки

29 октября российское Минобороны сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после совершения Украиной «теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора». 2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН.