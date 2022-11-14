Песков оценил состояние зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, есть ли прогресс в зерновой сделке.
Песков отметил, что на прошлой неделе прошли «конструктивные переговоры с ооновцами».
«У нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявлял, что без России зерновая сделка «вряд ли реализуема».
29 октября российское Минобороны сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после совершения Украиной «теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора». 2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН.
12 ноября в ООН заявили, что обсуждение продления зерновой сделки с Россией прошло конструктивно.