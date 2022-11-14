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1 час назад

Reuters: китайские НПЗ сократили закупки нефти из России на фоне санкций ЕС

Газета.Ruиещё 4

Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали сокращать закупки российской нефти с поставкой в декабре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Китай сократил закупки нефти из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трейдеры утверждают, что потребители приобрели от пяти до семи партий ESPO (марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, ВСТО), хотя обычно Россия в среднем экспортирует порядка 30 партий топлива в месяц. Собеседники агентства утверждают, что предприятия Китая оплачивали поставки с более низкой премией, чем две недели назад.

Запад нашел замену российской нефти

В публикации утверждается, что независимые нефтеперерабатывающие заводы приняли решение застраховать себя от перебоев с поставками топлива из РФ, которые могут произойти после вступления в силу санкционных мер ЕС. НЗП нарастили альтернативные поставки нефти из Бразилии и Западной Африки. Предприятия решили это сделать несмотря на то, что топливо из этих регионов продается по более высокой цене.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) готов работать над введением потолка цен на российскую нефть.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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