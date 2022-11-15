Польша поддержала санкции против российского трубопровода «Дружба»

Польша добивается наложения ограничений на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы не платить неустойку за преждевременное расторжение контрактов с Российской Федерацией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает газета «Известия».

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Он пояснил, что по договору Польша обязана использовать нефть из России до конца 2022 года. Если новый пакет санкций не предусмотрит ожиданий Варшавы, стране придется заплатить российской стороне компенсации.

Министр рассказал, что для реализации этой операции потребуется решение Европейского союза о новых ограничениях против России. Если же Польша откажется от использования российской нефти на основании своего решения, то обязана будет возместить ущерб от преждевременного расторжения договора из своего кармана.

Издание напоминает, что трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области и разветвляется на южный и северный участки, которые проходят через территорию Украины, Белоруссии, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Литвы, Венгрии и Латвии.