ЦБ анонсировал финансовую реформу

Банк России готовится скорректировать правила распоряжения денежными средствами, которые передаются россиянами брокерам для того, чтобы их приумножить. Об этом сообщают «Известия».

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С 1 июля 2023 года у граждан появится возможность решать, какие операции специалисты могут производить с их активами.

В частности, предполагается запрет на проведение со средствами сделок с плечом (заемными средствами), а также с производными финансовыми инструментами.

На отдельном счете будут обособляться активы инвесторов с аналогичными условиями.

Отмечается, что Центробанк задумался о снижении предельного размера плеча, который может быть предоставлен брокером клиенту для того, чтобы совершить необеспеченные сделки.

Кроме того, брокеры будут должны информировать клиентов о наличии рисков использования организацией активов клиента и о возможности ввести запрет на подобного рода сделки.

Также в стране может быть усилена ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. В частности, предполагается расширение понятия и критерий индивидуальных инвестиционных рекомендаций.