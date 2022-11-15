ЦБ анонсировал финансовую реформу

Банк России готовится скорректировать правила распоряжения денежными средствами, которые передаются россиянами брокерам для того, чтобы их приумножить. Об этом сообщают «Известия».
С 1 июля 2023 года у граждан появится возможность решать, какие операции специалисты могут производить с их активами.
В частности, предполагается запрет на проведение со средствами сделок с плечом (заемными средствами), а также с производными финансовыми инструментами.
На отдельном счете будут обособляться активы инвесторов с аналогичными условиями.
Отмечается, что Центробанк задумался о снижении предельного размера плеча, который может быть предоставлен брокером клиенту для того, чтобы совершить необеспеченные сделки.
Кроме того, брокеры будут должны информировать клиентов о наличии рисков использования организацией активов клиента и о возможности ввести запрет на подобного рода сделки.
Также в стране может быть усилена ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. В частности, предполагается расширение понятия и критерий индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Брокеры негативно оценили новые меры, назвав их излишними. Эксперты же выступили за введение ограничений. В Anderida Financial Group считают, что разделение активов инвесторов, которые выбирают консервативные вложения, и тех, кто настроен совершать спекулятивные сделки, является разумным шагом.