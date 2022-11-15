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15 минут назад

ЦБ анонсировал финансовую реформу

Лера Букина

Банк России готовится скорректировать правила распоряжения денежными средствами, которые передаются россиянами брокерам для того, чтобы их приумножить. Об этом сообщают «Известия».

ЦБ анонсировал финансовую реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 июля 2023 года у граждан появится возможность решать, какие операции специалисты могут производить с их активами.

В частности, предполагается запрет на проведение со средствами сделок с плечом (заемными средствами), а также с производными финансовыми инструментами.

На отдельном счете будут обособляться активы инвесторов с аналогичными условиями.

Отмечается, что Центробанк задумался о снижении предельного размера плеча, который может быть предоставлен брокером клиенту для того, чтобы совершить необеспеченные сделки.

Кроме того, брокеры будут должны информировать клиентов о наличии рисков использования организацией активов клиента и о возможности ввести запрет на подобного рода сделки.

Также в стране может быть усилена ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. В частности, предполагается расширение понятия и критерий индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Брокеры негативно оценили новые меры, назвав их излишними. Эксперты же выступили за введение ограничений. В Anderida Financial Group считают, что разделение активов инвесторов, которые выбирают консервативные вложения, и тех, кто настроен совершать спекулятивные сделки, является разумным шагом.

Экономика,Банк России,
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