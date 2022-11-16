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36 минут назад

В Кремле ожидают снятия санкций с российского продовольствия

Ura.Ruиещё 1

Принятие странами G20 итоговой декларации на саммите в Индонезии может вновь открыть России путь на мировой продовольственный рынок. Для этого нужно обеспечить исполнение ранее достигнутых договоренностей в рамках зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о решении «двадцатки» вывести гуманитарную деятельность из-под санкций и перспективах поставок российского зерна экспорт.

В Кремле ожидают снятия санкций с российского продовольствия
Фото: ТАССТАСС

«Ведется работа над тем, чтобы та часть зерновой черноморской сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки. Но нужно обеспечить полное исполнение ранее достигнутых договоренностей», — пояснил Песков.

Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о блокировке российских судов с удобрениями и продовольствием и заявлял о готовности передать эту продукцию нуждающимся странам бесплатно. Часть зерновой сделки, которая предполагала снятие санкций с этой категории продукции, до сих пор не была выполнена.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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