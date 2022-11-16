В Кремле ожидают снятия санкций с российского продовольствия

Принятие странами G20 итоговой декларации на саммите в Индонезии может вновь открыть России путь на мировой продовольственный рынок. Для этого нужно обеспечить исполнение ранее достигнутых договоренностей в рамках зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос URA.RU о решении «двадцатки» вывести гуманитарную деятельность из-под санкций и перспективах поставок российского зерна экспорт.

«Ведется работа над тем, чтобы та часть зерновой черноморской сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки. Но нужно обеспечить полное исполнение ранее достигнутых договоренностей», — пояснил Песков.

Страны G20 по итогам саммита в Индонезии приняли декларацию, в которой согласовали выведение гуманитарной деятельности из-под санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о блокировке российских судов с удобрениями и продовольствием и заявлял о готовности передать эту продукцию нуждающимся странам бесплатно. Часть зерновой сделки, которая предполагала снятие санкций с этой категории продукции, до сих пор не была выполнена.