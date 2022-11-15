Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин

«Эта новость нас, действительно, потрясла, мы вышли на якобы автора этой новости, представителя Ирана. Он в разговоре с нами не подтвердил, что он давал такой комментарий. Соответственно говорить о том, что ожидаются поставки 40 иранских турбин, мы не можем, надеемся, что данный спрос будет удовлетворен российскими решениями», — заявил он.