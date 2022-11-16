Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы министерства иностранных дел страны Петера Сийярто.
Об остановке прокачки стало известно вечером 15 ноября. «Транснефть» сообщила, что прокачку прекратила Украина, где 15 ноября продолжались обстрелы, — из-за падения напряжения. Венгерская сторона сообщила, что стратегических запасов нефти в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.