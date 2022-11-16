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42 минуты назад

Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Lenta.ruиещё 4

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы министерства иностранных дел страны Петера Сийярто.

Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об остановке прокачки стало известно вечером 15 ноября. «Транснефть» сообщила, что прокачку прекратила Украина, где 15 ноября продолжались обстрелы, — из-за падения напряжения. Венгерская сторона сообщила, что стратегических запасов нефти в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.

Экономика,Петер Сийярто,Транснефть,
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