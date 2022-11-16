Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы министерства иностранных дел страны Петера Сийярто .

Об остановке прокачки стало известно вечером 15 ноября. «Транснефть» сообщила, что прокачку прекратила Украина, где 15 ноября продолжались обстрелы, — из-за падения напряжения. Венгерская сторона сообщила, что стратегических запасов нефти в стране достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.