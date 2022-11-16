В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»

«Починка, разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами», — сказал Сийярто.